Жители регионов заплатят за авиабилеты в Сочи на 70 процентов больше москвичей

Расходы на перелеты в Сочи и Симферополь из ряда регионов России текущим летом намного превысили затраты на аналогичные рейсы из Москвы. Об этом говорится в пресс-релизе туристического поисковика Skyscanner, поступившем в «Ленту.ру» в понедельник, 19 июня.

Средняя цена авиабилета (туда-обратно) из пяти крупных российских городов (Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска) в Сочи составляет примерно 14 тысяч рублей. Это на 71 процент дороже перелета из Москвы на краснодарский курорт (примерно 8,2 тысячи рублей).

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За билеты из регионов в Симферополь придется заплатить около 15,7 тысячи рублей. Это примерно на 44 процента больше, чем при перелете в Крым из Москвы — 10,9 тысячи рублей.

Как пояснили в Skyscanner, билеты из столицы оказались дешевле, чем в регионах, так как в Москве выбор рейсов, авиакомпаний и аэропортов больше, что положительно сказывается на ценах. Туристам из провинции посоветовали сравнивать цены на путешествия как из своего города, так и из столицы. В некоторых случаях затраты на дорогу до Москвы и вылет оттуда могут быть меньше, чем за прямой перелет.

В начале июня премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил количество льготных авиарейсов по России. В число субсидируемых направлений, в частности, попали маршруты из регионов в Симферополь и Сочи.

