Медведев увеличил количество льготных авиарейсов по России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два постановления, которые увеличивают количество субсидируемых из бюджета авиарейсов по стране. Данные документы в понедельник, 5 июня, опубликованы на сайте правительства.

Общее число льготных маршрутов возросло с 67 до 73. Речь, в частности, идет о перевозках между российским Дальним Востоком и европейской частью страны.

В перечень включили маршруты, связывающие Нерюнгри (Якутия) с Новосибирском и Симферополем, Анадырь (Чукотка) с Хабаровском и другие направления.

Кроме того, были добавлены льготные рейсы между Калининградом и Сочи, Екатеринбургом, Мурманском, Архангельском, Калугой.

В марте Медведев подписал постановление, увеличивающее количество льготных рейсов в Крым. В феврале сообщалось, что Росавиация потратила 257 миллионов рублей на субсидирование перелетов в регионы.