Медведев увеличил количество субсидируемых рейсов в Крым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка субсидируемых из бюджета авиарейсов в Крым. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщается на сайте правительства.

Согласно опубликованному документу, к числу таких маршрутов добавились перелеты из Сочи, Орска (Оренбургская область) и Сыктывкара (Коми) в Симферополь и обратно. Таким образом, общее количество субсидируемых рейсов в Крым увеличилось до 61.

Материалы по теме Курортный стон Чем грозит Крыму введение туристического налога

Авиакомпаниям будут выделяться средства из бюджета для обеспечения доступности перевозок в экономическом классе на данных направлениях. Речь идет о регулярных рейсах, осуществляемых в период с 15 мая по 30 ноября текущего года. Последний раз список субсидируемых маршрутов в Симферополь был дополнен в мае 2016 года. Тогда общее количество рейсов выросло до 58.

Как рассказали в Ростуризме, в число субсидируемых маршрутов в Симферополь в текущем году также войдут перелеты из Новосибирска, Томска, Омска, Кемерово и других городов. В общей сложности планируется выделить средства из бюджета на авиаперевозки пассажиров по более чем 200 внутренним направлениям за год.

По данным турсервиса Aviasales, количество купленных россиянами авиабилетов в Крым в 2016 году выросло почти в пять раз по сравнению с 2014-м, когда регион вошел в состав России.

В феврале стало известно, что Росавиация расширила программу субсидирования воздушных перевозок по России со 102 до 124 маршрутов, на что ушло 257 миллионов рублей.

