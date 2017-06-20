СМИ сообщили о стрельбе в здании правительства Абхазии

В здании правительства Абхазии во вторник, 20 июня, произошла стрельба. Как сообщает информационное агентство «Абхазия-Информ», инцидент имел место в кабинете Бадри Агрба — председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Отмечается, что огонь открыл из пистолета «ветеран войны, герой Абхазии». В результате случившегося никто не пострадал. Других подробностей инцидента не приводится.

Грузино-абхазская война (Отечественная война народа Абхазии) длилась с 1992 по 1993 год. Причиной вооруженного конфликта стало нежелание Тбилиси предоставить Сухуми независимость, к которой Абхазия стремилась после распада СССР. По имеющейся информации, в результате столкновений погибли в общей сложности порядка восьми тысяч человек.

После завершения конфликта Абхазия около пяти лет находилась в условиях блокады, однако затем Россия начала постепенно восстанавливать связи с Сухуми. В 2008 году Москва официально признала независимость республики.