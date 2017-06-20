Часы Armani заработали под Android

На неделе моды в Милане бренд Armani представило вторые умные часы бренда, работающие под операционной системой Android Wear 2.0. Об этом сообщает Digitaltrends.

Часы, разработанные в корпорации Fossil Group, которой принадлежат права на выпуск часов под маркой Armani, оснащены процессором Qualcomm Snapdragon Wear 2100 и дисплеем AMOLED, работают с программой Google Assistant. С их помощью можно отсылать и получать текстовые сообщения. Часы появятся в продаже на официальном сайте бренда 24 сентября 2017 года, ожидаемая цена — 375 долларов.

В начале 2017 года Fossil выпустил первые умные часы под брендом Armani — Emporio Armani EA Connected Watch.

Компания Fossil Group основана в 1984 году в Далласе (США). С 1992 года выпускает изделия из кожи, с 1996 года — сумки, с 1999 — солнцезащитные очки, с 2002 — одежду и бижутерию. Также производит часы под собственным брендом и для модных марок Emporio Armani, Michael Kors, Burberry и других. Первые в своей истории умные часы Fossil Q компания выпустила осенью 2015 года.