СМИ сообщили о взрыве в Стамбуле

Видео: iha.com.tr

В одном из офисов стамбульского района Малтепе произошел взрыв. Об этом сообщает во вторник, 20 июня, агентство IHA, оно также публикует видео с места происшествия.

По данным агентства, один человек госпитализирован. Стоящий рядом со зданием автомобиль получил повреждения и перевернулся.

Где конкретно находилось взрывное устройство, не уточняется. Место ЧП оцеплено. Причины взрыва выясняются.

14 июня в одном из магазинов запчастей, расположенных на северо-западе Анкары, произошел взрыв. В результате случившегося два человека погибли, трое получили ранения.