Lockheed Martin показал в Ле-Бурже гражданский самолет на базе «Супергеркулеса»

Американский концерн Lockheed Martin показал на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже LM-100J — новую версию гражданского самолета на базе военного транспортника C-130J Super Hercules. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Компания представила на выставке машину, совершившую первый полет в конце мая 2017 года.

По мнению источника «Ленты.ру» в ВВС одной из стран НАТО, самолет считается перспективным средством для перевозок в странах третьего мира, а также для обеспечения гуманитарных операций Альянса и сил ООН. Также возможна конверсия машины в санитарный и противопожарный варианты.

Отмечается, что за счет отказа от ряда военных систем снижена стоимость самолета и упрощено обслуживание.

Разработка гражданского варианта «Супергеркулеса» началась в 2014 году. Lockheed Martin планирует продать не менее 75 машин этого типа, которые призваны заменить устаревающие Lockheed L-100, построенные на основе С-130E Hercules. Эти варианты С-130 отличаются от военных отсутствием пилонов для крепления подвесных топливных баков и оборудования для сброса грузов на парашютах.

C-130J Super Hercules — обновленная версия среднего военно-транспортного самолета (грузоподъемность 20 тонн) C-130 Hercules, выпускающегося с 1955 года. C-130J впервые взлетел в 1996 году. Машина отличается новыми двигателями, доработками грузовой кабины и обновленным бортовым оборудованием.