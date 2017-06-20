В Госдуме подыскали альтернативу ток-шоу «Давай поженимся»

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева направила в Минтруд России предложение заменить ток-шоу «Давай поженимся» на передачи о семье и детях. Об этом она заявила в ходе круглого стола в нижней палате парламента, сообщает агентство «Москва».

«Я сегодня подписывала документ, его направили в Минтруд. Сейчас разрабатывается программа "Десятилетие детства", которую подписал наш президент. Одним из пунктов я включила то, чтобы не показывать "Давай поженимся", а показывать передачи о хороших семьях и хороших детях. Вот тогда семейные ценности у нас будут на первом месте», — заявила Плетнева.

«Давай поженимся» выходит на «Первом канале» с 2008 года. В каждом выпуске в гости к ведущим приходит мужчина или женщина, которым подыскивают невесту или жениха из трех претендентов.

В июне 2016 года сваха из «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила о политических амбициях. Она планировала выдвижение своей кандидатуры в Госдуму от партии «Родина». Она намеревалась выдвигаться под лозунгом «крепкая семья — это сильное государство». В итоговых списках кандидатов она не значилась.