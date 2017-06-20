В китайском городе Чэнду запретили микроарбалеты

В китайском городе Чэнду, провинция Сычуань, запретили микроарбалеты, стреляющие зубочистками. Об этом сообщает South China Morning Post.

Это сделано по требованию родителей: они опасаются, что дети могут покалечить друг друга. По информации издания, микроарбалеты свободно продаются в магазинах игрушек и в ларьках на улицах. Стоят они немного: четыре юаня (58 центов) за пластиковый и 10 (полтора доллара) за металлический.

Стрела такого арбалета, по утверждению производителя, может пробить лист картона или жестяную банку, а также отлично подходит для охоты на тараканов. Изделие предназначено для детей от пяти лет. Микроарбалеты пользуются чрезвычайной популярностью среди детей и подростков.