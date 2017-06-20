Опубликовано видео с места унесшего жизни 15 человек теракта в Сомали

Опубликовано видео, на котором запечатлены последствия взрыва смертника в Могадишо, столице Сомали. Оно размещено на сайте Ruptly.

Атака унесла жизни 15 человек, 18 получили ранения. Ответственность взяла на себя группировка «Аш-Шабаб», филиал «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ). Террорист на машине замаскировался под водителя молоковоза, что позволило ему подъехать максимально близко к зданию местной администрации, где и произошел взрыв.

15 июня в результате взрыва смертника и атаки вооруженных огнестрельным оружием боевиков погибли минимум 18 человек. Сначала смертник за рулем начиненной взрывчаткой машины врезался в отель Posh, после чего джихадисты взяли штурмом близлежащую пиццерию и захватили 20 заложников.