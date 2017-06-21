Финансы
 

Объем нарушений при использовании бюджетных средств вырос до триллиона рублей

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Количество нарушений при использовании бюджетных средств в 2016 году выросло на 87 процентов, их объем достиг 965,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете по итогам работы Счетной палаты за прошлый год. В 2015-м объем выявленных ведомством нарушений составил 516,5 миллиарда рублей.

Основная часть злоупотреблений зафиксирована в сфере госзакупок, их доля составляет 56 процентов, или 541,3 миллиарда рублей. Более 35 процентов, или 339,3 миллиарда рублей, занимают нарушения при ведении бухгалтерской учета.

Также Счетная палата выявила случаи нецелевого использования бюджетных средств в 2016 году на 1,1 миллиарда рублей. При этом неэффективность использования федеральных и иных ресурсов оценена аудиторами в 33,3 миллиарда рублей.

В конце прошлого года глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что ведомство выявило за 2016 год нарушений на 870 миллиардов рублей. По ее словам, речь идет о любых нарушениях, включая неэффективное использование бюджетных средств.

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