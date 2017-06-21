Объем нарушений при использовании бюджетных средств вырос до триллиона рублей

Количество нарушений при использовании бюджетных средств в 2016 году выросло на 87 процентов, их объем достиг 965,8 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете по итогам работы Счетной палаты за прошлый год. В 2015-м объем выявленных ведомством нарушений составил 516,5 миллиарда рублей.

Основная часть злоупотреблений зафиксирована в сфере госзакупок, их доля составляет 56 процентов, или 541,3 миллиарда рублей. Более 35 процентов, или 339,3 миллиарда рублей, занимают нарушения при ведении бухгалтерской учета.

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Также Счетная палата выявила случаи нецелевого использования бюджетных средств в 2016 году на 1,1 миллиарда рублей. При этом неэффективность использования федеральных и иных ресурсов оценена аудиторами в 33,3 миллиарда рублей.

В конце прошлого года глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что ведомство выявило за 2016 год нарушений на 870 миллиардов рублей. По ее словам, речь идет о любых нарушениях, включая неэффективное использование бюджетных средств.