Счетная палата раскритиковала исполнение антикризисного плана правительства

Основным недостатком антикризисного плана в 2016 году отсутствие конкретных показателей, подтверждающих результативность проводимых мероприятий. Такой вывод содержится в в мониторинге исполнения федерального бюджета в 2016 году, подготовленном Счетной палатой. Таким образом, оценить их эффективность для обеспечения экономического роста невозможно. Тот же недостаток был и в плане 2015 года.

Как отметили в контрольном органе, правительство считает исполненными или сняло с контроля 106 пунктов антикризисного плана на 2016 год, или 86,9 процента общего количества. Из оставшихся 16 пунктов плана, по оценке Счетной палаты, 10 пунктов — не выполнены, четыре пункта — выполнены частично, два пункта — находятся в работе, один пункт — срок выполнения не наступил.

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В частности, указывает контрольный орган, не был выполнен пункт антикризисного плана, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс поправок по применению системы налогообложения в нефтедобыче, основанной на финансовом результате. Это необходимо для стимулирования разработки месторождений.

И хотя Минфин дорабатывает законопроект с учетом предложений Минэнерго, Федеральной налоговой службы и Минэкономразвития, Счетная палата обращает внимание, что «проблемы нефтяной отрасли требуют системных решений».

Кроме того, контрольный орган предложил направить 16,3 миллиарда рублей из антикризисного плана за 2016 год могут на пополнение Резервного фонда. «Общий объем средств антикризисного фонда правительства России на 2016 год составлял 244,5 миллиарда рублей, из которого на цели реализации антикризисных мероприятий были распределены 228,2 миллиарда рублей. Остаток антикризисного фонда в сумме 16,3 миллиарда рублей может быть направлен на пополнение средств резервного фонда правительства РФ», — говорится в докладе.

В ноябре 2016 года Счетная палата признала нереализованными дополнительные меры по поддержке импортозамещения в сельском хозяйстве, предусмотренные антикризисным планом правительства.