В Крыму задержали пришедшего с Украины любителя курортов

Крымские пограничники задержали украинца, который пытался проникнуть на полуостров в обход пунктов пропуска, сообщает РИА Новости со ссылкой на территориальное погрануправление ФСБ.

Инцидент произошел глубокой ночью на участке ответственности пограничной заставы города Армянск, в 500 метрах от госграницы. Мужчина двигался с территории сопредельного государства в обход многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск. При пересечении российской госграницы сработала сигнализация, после чего он был задержан.

Нарушитель оказался гражданином Украины, жителем Кировоградской области 1988 года рождения. «В ходе беседы с пограничниками задержанный пояснил, что хотел попасть в один из курортных городов Крыма, однако из-за отсутствия документа, удостоверяющего личность, решил пробраться на полуостров без посторонней помощи», — сообщает агентство.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение госграницы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

10 апреля в Азовском море у берегов Крыма было задержано нарушившее государственную границу судно под флагом Мальты.