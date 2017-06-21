В Киеве прошел митинг против занимающихся вымогательствами националистов

Около здания кабинета министров Украины в центре Киева прошел митинг против занимающихся вымогательствами националистов, бойцов батальонов вооруженных сил страны. Об этом в среду, 21 июня информирует портал Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сообщается, что в акции приняли участие несколько десятков человек. Собравшиеся рассказали журналистам, что люди в камуфляже почти ежедневно избивают их, требуя продать за бесценок участки, на которых стоят их дома. В некоторые дома регулярно швыряют коктейли Молотова.

«Я жительница города Буча. Мои соседи и мы все боимся. Приходят люди, угрожают, потому что строятся высотки. Нам даже денег уже не предлагают за участок, а просто заходят и грабят», — пояснила участница протестного мероприятия Анна.

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Бойцы националистических батальонов не раз оказывались в центре скандалов. 7 апреля восемь бывших бойцов батальона МВД Украины «Торнадо» были приговорены к лишению свободы на срок от восьми до 11 лет, четырем дали условные сроки. Им были предъявлены обвинения в похищении и истязании местных жителей в пригороде Лисичанска в Луганской области, в мародерстве и групповом изнасиловании мужчины.

В августе 2016-го волонтер Лилия Болбат, известная также как Лилия Украинская, заявила, что многие силовики принимали участие в конфликте в Донбассе не из патриотических чувств, а ради наживы и возможности совершать грабежи, разбои и похищения людей с целью выкупа и убийства.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли 9,5 тысячи человек.