Французский дизайнер предложил прикрывать наготу соломенными шляпами

Французский дизайнер Cимон Порт Жакмюс представил платье, которое создано из нескольких соломенных шляп. Об этом в среду, 21 июня, сообщает Luxurylaunches. Наряд стоит три тысячи долларов.

Платье на тонких бретельках сконструировано из восьми головных уборов, соединенных друг с другом при помощи лент. Шляпы сделаны полностью из соломы, никакой подкладки не предусмотрено.

EXCLUSIVE JACQUEMUS HATS DRESS FOR SSENSE A post shared by SIMON PORTE JACQUEMUS (@jacquemus) on Jun 13, 2017 at 9:34am PDT

Иногда при создании нарядов используют необычные материалы. Например, в 2015 году голландский дизайнер Анук Виппрехт (Anouk Wipprecht) представила коллекцию платьев из пластика, детали которых были распечатаны на 3D-принтере. Также в одежде были использованы части от седана Audi A4.

На двух платьях установлены лампочки и парковочные датчики, срабатывающие при приближении людей к автомобилям. Еще один наряд из линейки украшен светодиодами мощностью 60 ватт. Кроме того, на одежде установлены лазерные дальномеры, которые определяют расстояние до того или иного объекта.