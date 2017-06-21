Шляпку британской королевы назвали «эпичным троллингом» сторонников Brexit

В сети обратили внимание на синюю шляпку королевы Великобритании Елизаветы II, которая была на ней во время ее выступления в парламенте с тронной речью. Пользователям Twitter показалось, что головной убор монарха подозрительно похож на флаг Евросоюза, и они предположили, что таким образом королева «эпично затроллила» сторонников Brexit.

«Королева фактически носит на голове флаг Евросоюза вместо короны. Эпический троллинг».

В социальной сети появилось множество публикаций со сравнением флага ЕС и шляпки Елизаветы II. «Я не могу это развидеть», — пожаловался один из юзеров.

Некоторые восприняли головной убор королевы как намек на то, что она не хочет выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. «Иногда кому-то нужно быть элегантным, как кувалда. Люди Британии, обратите внимание на эту шляпу», — заявили они.

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Другие восприняли наряд монарха с юмором и принялись создавать тематические фотожабы. «Brexit? Нет. "Прочитайте" мою шляпу», — гласит надпись на одной из картинок.

28 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, уведомляющее власти ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.