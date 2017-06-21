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Стюардессы Icelandair сыграют спектакль в трех актах на высоте в 12 тысяч метров

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Видео: dailymail.co.uk

Стюардессы Icelandair сыграют спектакль в трех актах для пассажиров трансатлантического рейса из Лондона в Нью-Йорк, большая часть которого пройдет на высоте около 12 тысяч метров. Видео репетиции публикует Daily Mail.

Таким образом перевозчик решил отметить свое 80-летие. Первый акт спектакля, рассказывающего об истории авиакомпании, стюардессы сыграют во время перелета из Лондона в исландский Кефлавик. Второй акт будет представлен в авиагавани, а заключительную часть отыграют во время последнего сегмента полета из Исландии в США. Выступление состоится в начале сентября.

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