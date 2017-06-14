Поклонникам нового «Твин Пикса» и «Игры престолов» предложили специальные туры

Британский туроператор Black Tomato начал организовывать путешествия по местам съемок популярных сериалов. Такая информация опубликована на сайте компании.

В общей сложности компания предлагает маршруты, связанные с десятью сериалами. Речь, в частности, идет о путешествиях по американскому штату Вашингтон, где шла работа над третьим сезоном «Твин Пикса», а также о поездках в Исландию и Ирландию (седьмой сезон «Игры престолов).

Материалы по теме Кадровая политика Спасет ли мировой блокбастер туризм в Турции

Кроме того, туристы могут проехаться по местам, где создавались «Мир Дикого Запада» (штат Юта), «Молодой Папа» (Италия), «Аббатство Даунтон» (Великобритания), «Безумцы» (Нью-Йорк), «Мост» (Дания и Швеция).

Тарифы на такой отдых стартуют примерно от 2,5 тысячи долларов на человека. Заплатив такую сумму, можно заказать тур длительностью шесть ночей по местам съемок «Аббатства Даунтон». Перелет в стоимость не включен. Самым дорогим оказался тур, посвященный «Молодому Папе». За восемь ночей отдыхающий заплатит почти 30 тысяч долларов.

В 2016 году британский круизный туроператор Bolsover Cruise Club предложил шестимесячное путешествие по местам съемок 13 знаменитых фильмов, включая «Звездные войны», «Властелина колец» и «Крестного отца».

