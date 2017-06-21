В США 16-килограммовый кот Симба нашел новый дом

В американском штате Мэриленд кот весом 15,8 килограммов нашел новых хозяев. Об этом сообщает ABC News.

Владельцами крупного животного стали Киа Беркли (Kiah Berkeley) и Питер Соркин (Peter Sorkin). У помолвленных американцев уже есть две кошки и пара хомяков. По словам невесты, она обожает полных питомцев и пятилетний Симба понравился ей с первого взгляда. Женщина отметила, что во время нахождения в питомнике кот выглядел грустным и, очевидно, скучал по своим прошлым хозяевам.

Беркли и Соркин планируют посадить кота на диету и разработать для него программу физических упражнений. Также животному оказывают необходимую медицинскую помощь. В соцсети Facebook создали страницу, посвященную Симбе. На обновления аккаунта подписались более 1,4 тысячи пользователей.

Ранее в июне сообщалось, что студентка Флоридского университета в США Мэдисон Эллис (Madison Ellis) опубликовала снимок, на котором ее кот по кличке Иисус (Jesus) влез в кадр, когда она пыталась сфотографировать нового котенка Золушку (Cinderella, или Ella). Кот приревновал хозяйку к новому члену семьи.