В Багдаде неизвестные расклеили плакаты в поддержку ЛГБТ

На улицах столицы Ирака — Багдаде — стали появляться плакаты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает The Independent.

На них написано «Мы с тобой равны. Различия — основа жизни». Впервые фотографии постеров появились в Facebook-сообществе Baghdad1, они вызвали неоднозначную реакцию пользователей. «Надеюсь, придет день, когда мы сможем принять друг друга», — написал один из них. Появлялись в сообществе и негативные отзывы.

Материалы по теме Опасное интернет-проникновение Грозит ли подъем геев-мусульман исламскому миру

В Ираке гомосексуализм не запрещен, однако власти страны критикуют за нарушения прав человека. Human Rights Watch сообщала об убийствах и пытках представителей ЛГБТ-сообщества на протяжении последних 10 лет.

Открыто об однополых отношениях в Ираке заговорили после появления интернет-сообщества Iraqueer — создатель сайта тем не менее вынужден был бежать в Швецию: ему угрожали расправой.