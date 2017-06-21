Макрон назвал ошибкой французское участие во вторжении в Ливию

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ошибкой участие вооруженных сил страны в вооруженной операции в Ливии в 2011 году и предостерег от аналогичного шага в Сирии. Фрагмент интервью с Макроном в среду, 21 июня, публикует Corriere della Sera.

«Франция не участвовала в войне в Ираке и в этом была права. Но она ошиблась, вступив в войну в Ливии. Каковы результаты этих двух вторжений? Уничтоженные государства, в которых процветают террористические группы. Я не хочу, чтобы это повторилось в Сирии», — заявил он.

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Волнения в Ливии переросли в гражданскую войну в начале 2011 года. В марте того же года Совет Безопасности ООН санкционировал интервенцию ради защиты мирных жителей от лояльных ливийскому лидеру Муамару Каддафи сил. Бомбардировки страны проводились как коалиционными силами под командованием США, так и отдельными государствами, в том числе Францией и Великобританией. После ударов французских ВВС по автоколонне, в которой оказался Каддафи, его захватили и убили повстанцы.