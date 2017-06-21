Мир
 

Чжан Гаоли назначен главным по оргвопросам в ЦК по военно-гражданскому развитию

Перейти в «Мою Ленту»
Чжан Гаоли
Чжан Гаоли

Первый вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли назначен главой управления по организационным вопросам в Центральной комиссии по интегрированному военно-гражданскому развитию. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Как отмечает издание, это достаточно необычный шаг со стороны председателя Си: как правило, на такие посты назначаются менее высокопоставленные чиновники, не входящие в состав Постоянного комитета Политбюро.

Эксперты, на которых ссылается газета, полагают, что назначение Чжана связано с тем, что стоящая перед начальником управления по оргвопросам задача крайне сложна. Он должен координировать интересы гражданских и военных структур, занимая при этом высокий пост в партийной иерархии.

Центральная комиссия по интегрированному военно-гражданскому развитию была создана в январе 2017 года. Она принимает решения и координирует действия на центральном уровне в гражданской и военной сферах одновременно и отвечает только перед Политбюро ЦК Компартии Китая и его Постоянным комитетом. Комиссию возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин, вице-председатели — члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Кэцян, Лю Юньшань и Чжан Гаоли. Кроме них, в состав комиссии входят члены Политбюро Ма Кай, Мэн Цзяньчжу, Ли Чжаньшу, Сюй Цилян и Фань Чанлун.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
In unusual move, Xi appoints top party leader to lead daily affairs of key committee
СМИ сообщили о планах Китая сократить численность армии на 200 тысяч человек
В Китае запретят оскорблять героев революции
В Москве рассказали о беспрецедентно высоком уровне отношений России и Китая
Последние новости
Роналду забил России
Фитнес-клуб Мадонны в Москве сообщил о рейдерском захвате  
Русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате
Назван европейский город с самым дешевым пивом
Алексиевич объяснила слова о понимании убийц Олеся Бузины
Лингвист объяснил обидный смысл слов the Ukraine от Трампа
Глава ВТБ увидел опасность холодной войны из-за антироссийских санкций
Другие материалы рубрики
Мир00:04Сегодня

Богемская рапсодия

Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
18:43Сегодня

Русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате

17:07Сегодня

Президент Южной Кореи потребовал от Японии извиниться за сексуальное рабство

16:32Сегодня

Полторы тонны кокаина выбросило на атлантическое побережье Франции

Мир00:0119 июня

Закон, удобный во всех отношениях

Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
16:22Сегодня

Индийский премьер рассказал о роли йоги в мировом единстве

15:33Сегодня

В Китае проигнорировали акции правозащитников и открыли фестиваль собачьего мяса

15:25Сегодня

В Италии прошли протесты из-за антиалкогольной кампании

Мир00:0016 июня

Не брать и не воровать

Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
15:21Сегодня

В Сирии и Ираке зафиксировано рекордное число женщин-жертв авиаударов коалиции

15:15Сегодня

Немецкие подростки обстреляли короля Таиланда во время велопрогулки в Баварии

15:09Сегодня

В Багдаде неизвестные расклеили плакаты в поддержку ЛГБТ

Россия
Шостакович, Хокинг и Мао Цзэдун
Известные люди — жертвы неизлечимой болезни
Наталья Починок: Народная повестка
О главной задаче Общественной палаты
Общество охраны природы России опровергло выводы Greenpeace о вреде реновации
Подмосковный губернатор задумался о классификации «убитых» дорог
Красный цветок нашей памяти
Общероссийская акция в поддержку ветеранов накануне 22 июня
Власти Подмосковья подсчитали попавшие в программу капремонта дома
Путин пообещал приехать в Бразилию с визитом
Все материалы
Мир
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Русских хакеров обвинили в попытке взлома на выборах президента США в 21 штате
Президент Южной Кореи потребовал от Японии извиниться за сексуальное рабство
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Все материалы
Бывший СССР
Боец народного ополчения Донбасса наблюдает за передвижением украинских военных А то война
Почему Киев хочет переименовать операцию в Донбассе
Три десятка хлопков Порошенко на встрече с Трампом озадачили соцсети
В Киеве пожаловались на грядущие убытки из-за строительства Крымского моста
Мэр Львова задумался об эвакуации детей из-за мусорного коллапса в городе
Украина запретила Польше проводить поиски убитых поляков
ООН зафиксировала резкий рост числа погибших мирных жителей в Донбассе
Украинский адмирал обвинил Россию в захвате газовых месторождений около Одессы
Все материалы
Финансы
Такой деловой климат
Почему погода плохо отразится на экономике России
Рублю предрекли падение в третьем квартале
Число выданных кредиток в России выросло на 23 процента
В Минэкономразвития рассказали об ускоренном росте ВВП России
Иностранцы скупили 95 процентов 30-летних российских еврооблигаций
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
Банки выдали рекордное количество ипотечных кредитов
Все материалы
Бизнес
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Никита Кричевский: Переход наличности vs. переход на личности
О качестве независимых директоров в российских компаниях
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
В «Роснефти» назвали провокацией ходатайство об отзыве иска к АФК «Система»
Глава ВТБ назвал американских коллег «хорошими партнерами»
В «Аэрофлоте» сочли дискредитирующей информацию о задержании менеджера компании
Таможня поддержала создание ЕГАИС на рынке табака
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
Стала известна дата оглашения присяжными вердикта по делу об убийстве Немцова
Обвиняемый в убийстве Немцова рассказал об ангельской чистоте и ночных кошмарах
Эксперты подтвердили наличие алкоголя в крови погибшего мальчика из Балашихи
Появилось видео с подлетевшим к самолету Шойгу истребителем НАТО
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Для Google Glass вышло первое за три года обновление
Раскрыт дизайн iPhone 8
В iOS появятся эмодзи в хиджабе и символ биткоина
Болезни научились прогнозировать по месяцу рождения
Все материалы
Спорт
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Кубок конфедераций. Роcсия — Португалия — 0:1
Криштиану Роналду и компания против команды Станислава Черчесова
Роналду забил России
Моуринью обвинили в неуплате налогов
Определился первый соперник команды Слуцкого в Англии
Боец ММА нокаутировал соперника на четвертой секунде
Все материалы
Культура
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
Девушка с характером
Самые рискованные роли отмечающей 50-летний юбилей Николь Кидман
Алексиевич объяснила слова о понимании убийц Олеся Бузины
Рэпер Prodigy перед смертью подавился яйцом
Бывшего директора «Гоголь-центра» арестовали в суде
Звягинцев и Гребенщиков выступили в поддержку правозащитника Дмитриева
Все материалы
Интернет и СМИ
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Google запустил виртуальный спиннер для любителей повертеть во время поиска
Блогер превратил спасение фрисби в экшн-фильм от первого лица
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
«Галактические врата» из жира, мыла и красок поразили пользователей сети
Экспрессивный магистр «Что? Где? Когда?» обрел всемирную славу в сети
Все материалы
Ценности
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
Французский дизайнер предложил прикрывать наготу соломенными шляпами
Victoria's Secret показала одежду в пастельных тонах для йоги и балета
Triumph сшил женщинам увеличивающие грудь купальники
Белла Хадид заменит сестру на съемках Max Mara
Студенты Технического училища Skoda разработали электробагги
Все материалы
Путешествия
Всем пляжам пляж
Как выглядит ялтинская прибрежная зона, удостоенная «Голубого флага»
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Чиновники начали публиковать списки задерживающих чартеры авиакомпаний
Назван европейский город с самым дешевым пивом
Тур в Испанию без перелета обошелся российской семье в 1,4 миллиона рублей
Посетившая 50 стран летчица British Airways стала звездой соцсетей
Вагончик тронулся
Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни
Все материалы
Из жизни
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Ким Кардашьян и Канье Уэст заплатят суррогатной матери 114 тысяч долларов
В Австрии поймали голого вора
Китаец со змеей в носу поднял ведра глазами
Коктейльный мумифицированный палец ноги украли из бара в Канаде
Все материалы
22 отменных хэтчбека, которых нет в России
Но которые стоило бы к нам привезти
Место, где делают Aston Martin
Мы съездили на разведку в штаб-квартиру Aston Martin и узнали много интересного
7 фактов о самом быстром Porsche 911
Все, что нужно знать о крутейшем спорткаре из Штутгарта
Супер-УАЗы
Смелые проекты на базе машин Ульяновского автозавода
В автомобили каршеринга установят алкотестеры
Tesla Model S проехала без подзарядки 900 километров
«АвтоВАЗ» сделал дорогой XRay с кожей и алькантарой
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы