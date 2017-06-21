Чжан Гаоли назначен главным по оргвопросам в ЦК по военно-гражданскому развитию

Первый вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гаоли назначен главой управления по организационным вопросам в Центральной комиссии по интегрированному военно-гражданскому развитию. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Как отмечает издание, это достаточно необычный шаг со стороны председателя Си: как правило, на такие посты назначаются менее высокопоставленные чиновники, не входящие в состав Постоянного комитета Политбюро.

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Эксперты, на которых ссылается газета, полагают, что назначение Чжана связано с тем, что стоящая перед начальником управления по оргвопросам задача крайне сложна. Он должен координировать интересы гражданских и военных структур, занимая при этом высокий пост в партийной иерархии.

Центральная комиссия по интегрированному военно-гражданскому развитию была создана в январе 2017 года. Она принимает решения и координирует действия на центральном уровне в гражданской и военной сферах одновременно и отвечает только перед Политбюро ЦК Компартии Китая и его Постоянным комитетом. Комиссию возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин, вице-председатели — члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Кэцян, Лю Юньшань и Чжан Гаоли. Кроме них, в состав комиссии входят члены Политбюро Ма Кай, Мэн Цзяньчжу, Ли Чжаньшу, Сюй Цилян и Фань Чанлун.