В Норильске установят памятник исследователю Арктики Николаю Урванцеву

Памятник ученому-геологу Николаю Урванцеву работы московского скульптора Александра Руковишникова установят в Норильске ко дню города в июле. Об этом рассказали ТАСС в мэрии.

«Два миллиона было собрано за счет городских пожертвований, три миллиона выделил "Норникель" на эти средства был изготовлен памятник. Бюджет города взял на себя расходы на доставку, подготовку фундамента и благоустройство территории», — отметил собеседник агентства.

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Скульптура высотой 2,5 метра, вместе с постаментом, изготовлена из бронзы. Монумент откроют в сквере на Ленинском проспекте.

Работа Николая Урванцева непосредственно связана с историей города. Считается, что первое здание в черте будущего Норильска было построено в 1921 году как раз в ходе экспедиции ученого, занимавшегося поиском месторождений полезных ископаемых. Через четырнадцать лет, в 1935-м, началось строительство Норильского горно-металлургического комбината, а в 1953-м возникший при нем поселок официально стал городом.