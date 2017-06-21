Путин поздравил окончивших выпускников российских школ

В ходе встречи с классными руководителями выпускников 2017 года, приехавших в Кремль со всей страны, президент России Владимир Путин поздравил их воспитанников с праздником, передает Life.

«Почти каждый запоминает это событие, оно остаётся хорошим ярким следом в нашей жизни и судьбах», — сказал Путин.

Беседа с учителями, выпустившими отличников, посвящалась процессу обучения. Президент отметил, что получение знаний «вторично по сравнению с воспитанием человека» и поддержал инициативу одного из педагогов вернуть в систему среднего образования уроки труда.

В июне прошлого года оригинальное поздравление с окончанием школы подросткам сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он разместил на своей странице в Instagram фотографию, обработанную в приложении Prisma, с ежегодного праздника выпускников школ «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

