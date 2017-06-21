В Подмосковье задержали отнявшего у дачницы 2,5 миллиона рублей мужчину

Полиция задержала 49-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 24-летнюю дачницу, у которой он забрал 2,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель областного управления МВД Татьяна Петрова.

Ограбление было совершено в Павлово-Посадском районе Московской области, после того, как потерпевшая сняла деньги со счета в банке и поехала на дачу. Когда женщина подошла к дому, на нее напал неизвестный. Он несколько раз прыснул ей в лицо из газового баллончика, вырвал сумку с деньгами и скрылся.

По словам самой потерпевшей, по дороге к даче навстречу ей попался мужчина. Он на ходу надевал медицинскую маску, чем привлек внимание: женщина успела рассмотреть его и запомнить лицо, благодаря чему на следствии опознала нападавшего.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими правонарушитель был установлен и задержан. При проведении обыска по месту его жительства оперативниками обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, патроны и обрез охотничьего ружья, а также денежные средства в сумме 250 тысяч рублей. Подозреваемый арестован», — сообщила представитель полиции.

В настоящее время оперативники разыскивают остальные деньги, а также устанавливают возможных соучастников нападения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

10 мая в Большом Николопесковском переулке группа неизвестных напала на 27-летнего заместителя заведующего художественно-постановочной части театра имени Вахтангова. Они избили его и похитили сумку с документами и часами. Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей.