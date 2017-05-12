Требовавшего два миллиона рублей омича обвинили в выдуманном захвате заложников

В Тюкалинском районе Омской области перед судом предстанет местный житель, который вечером 14 марта позвонил в полицию и заявил, что взял в заложники посетителей дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Звонивший потребовал у властей два миллиона рублей и самолет, угрожая в противном случае убить всех захваченных им людей. Прибывшие к зданию ДК полицейские не увидели ни одного заложника. Вскоре стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 22-летний житель села Белоглазово, ранее судимый за угон машины и грабеж.

Дело возбуждено по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Свою вину подозреваемый полностью признал. Он заявил, что хотел удостовериться, достаточно ли эффективно работает полиция.

3 апреля в аэропорту Пулково задержали мужчину, угрожавшего взорвать самолет. Следовавший из Москвы в Калининград лайнер из-за метеоусловий был вынужден сесть в Санкт-Петербугре, на что находившийся на борту 58-летний уроженец Дагестана отреагировал словом «взорву».