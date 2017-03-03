Житель Волгоградской области угрожал взорвать больницу из-за желания покурить

Житель Волгоградской области позвонил в больницу и заявил, что взорвет ее, если ему в течение часа не привезут сигареты. Как сообщается на сайте ГУ МВД по региону, инцидент произошел в четверг, 2 марта.

Прибывшая в больницу оперативно-следственная группа эвакуировала 30 работников и пациентов медучреждения, обследовала здание, но ничего похожего на взрывное устройство не нашла. За полчаса полицейские смогли установить личность хулигана и задержали его.

Им оказался 39-летний безработный житель поселка Иловля, ранее судимый за грабеж. Он признал свою вину и объяснил звонок острым желанием покурить.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

В апреле 2016 года мужчина, представившийся коллектором, позвонил в детский сад в Петрозаводске. Он угрожал взорвать его, если одна из воспитательниц не выплатит долг его нанимателям.