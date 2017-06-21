Болельщица предложила Роналду пожениться во время матча Россия — Португалия

Во время матча Кубка конфедераций между сборными России и Португалии одна из болельщиц на трибунах стадиона «Открытие Арена» развернула плакат с предложением Криштиану Роналду взять ее в жены. Фото появилось в Twitter-аккаунте caro.

«Роналду, давай поженимся», — гласит надпись на плакате.

Роналду стал автором единственного гола, принесшего португальцам победу на россиянами. Команда Фернанду Сантуша набрала 4 очка и возглавила турнирную таблицу группы А. Сборная России занимает вторую строчку с 3 очками.

11 июня СМИ сообщили о рождении у Роналду двойни от суррогатной матери. 32-летний футболист воспитывает 6-летнего сына Криштиану-младшего, также рожденного суррогатной матерью. В данный момент нападающий встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.