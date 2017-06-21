Британский профессор вывел формулу идеального замка из песка

Британский ученый утверждает, что формула идеального замка из песка, который сохранится надолго, — это одно ведро воды на восемь ведер сухого вещества. Об этом говорится в статье на портале The Conversation.

Профессор Борнмутского университета в Англии Мэтью Беннетт (Matthew Bennett) также выяснил, что прочность замка зависит от формы песчинок. Они должны быть мелкими и угловатыми, чтобы лучше сцепляться друг с другом и удерживать воду. Отшлифованный песок для данной цели не подойдет.

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Кроме того, ученый предупредил, что как переизбыток, так и недостаток воды при создании замка приведет к неудаче. В обоих случаях сооружение построить не удастся.

Беннетт рассказал, что пришел к таким выводам экспериментальным путем. Для этого он построил песчаные замки на десяти популярных пляжах Великобритании. Оказалось, что самый подходящий для данной цели песок можно найти в зоне отдыха рядом с городом Торки на южном побережье Англии.

Ученый занялся темой в 2004 году после того, как в Борнмутский университет обратились представители одной турфирмы, попросившие исследователей изучить этот вопрос.

