Благодаря введению маркировки доля легальных шуб на российском рынке в 2016 году выросла в шесть раз по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов в ходе заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, передает РИА Новости.

По его словам, «973 тысячи единиц товаров более чем на 55 миллиардов рублей удалось вывести в легальный оборот». Давыдов также отметил, что таможенные платежи по шубам увеличились на 40 процентов.

«Обеление и легализация этого рынка произошли в отношении тех товаров, которые ввозились, видимо, через другие страны Евразийского экономического союза», — уточнил замглавы ФТС.

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Страны объединения, куда входит Россия, договорились о внедрении специальных чипов для маркировки товаров легкой промышленности в сентябре 2015 года. С 12 августа 2016-го маркировка меховых изделий стала обязательной в странах ЕАЭС. Для этого используются специальные RFID-метки (Radio Frequency IDentification) — устройства с микрочипом, на котором хранится информация об изделии. Федеральная налоговая служба (ФНС) является оператором информационной госсистемы маркировки товаров, а чипы выпускает Гознак.

С 1 декабря 2016 года оборот немаркированных изделий запрещен. Обязательной маркировке подлежат шубы и другие изделия из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота и овчины. Чипирование шуб необходимо для борьбы с контрафактными меховыми изделиями, доля которых, по оценке экспертов, на рынке стран ЕАЭС составляет 70-85 процентов.

В случае успеха единую систему маркировки могут распространить в 2017 году на одежду, обувь, лекарства и детские товары.