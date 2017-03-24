Правительство рассмотрит возможность чипировать обувь и древесину

В перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, могут быть включены древесина и авиакомпоненты. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Стартовал эксперимент по маркировке лекарств специальными кодами. С учетом полученных результатов можно будет думать о распространении этого опыта на некоторые другие товары — обувь, древесину, авиакомпоненты», — заявил глава правительства, выступая на расширенной коллегии Минпромторга.

23 марта стало известно о том, что в июле 2018 года может начаться маркировка табачной продукции по аналогии с меховыми изделиями. Об этом заявила замглавы департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Нина Нечипорук.

Страны Евразийского экономического союза договорились о внедрении специальных чипов для маркировки товаров легкой промышленности в сентябре 2015 года. Чипирование шуб необходимо для борьбы с контрафактными меховыми изделиями, доля которых, по оценке экспертов, на рынке стран ЕАЭС составляет 70-85 процентов.