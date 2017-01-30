В России начнется эксперимент по маркировке лекарств

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, дающий начало эксперименту по маркировке лекарств с целью борьбы с контрафактом и фальсификатом на этом рынке. Об этом сообщает ТАСС.

«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть той работы по противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции, которую мы ведем», — заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами.

По словам Медведева, специальная автоматизированная система позволит отслеживать все этапы движения лекарств от производителя до аптеки или больницы.

Как сообщил на том же совещании вице-премьер Аркадий Дворкович, автоматизированная система учета лекарств будет добровольной в течение года, затем станет обязательной.

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«Речь идет о примерно 350 тысячах участников оборота (лекарств), это около тысячи производителей — примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тысяч медицинских учреждений и около 250 тысяч аптечных организаций», — рассказал Дворкович о тех, кто будет задействован в системе учета лекарств. Он также отметил, что цены на эти товары из-за введения маркировки расти не будут.

О том, что в 2017 году в России стартует эксперимент по маркировке лекарств QR-кодом, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал в сентябре 2016 года. Он подчеркивал, что QR-код дешев и не влияет на цену лекарства, в отличие от RFID-меток, которые применяются для маркировки меховых изделий.

Тогда же Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП) предупреждала в письме первому вице-премьеру Игорю Шувалову, что RFID-метки могут обойтись слишком дорого. АРФП призывала использовать метки DataMatrix, поскольку они дешевле, чем RFID-метки, и ими маркируют лекарства в Европе.