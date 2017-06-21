Большинство тайваньцев сочли свой остров отдельной от Китая страной

Три четверти жителей Тайваня считают остров отдельной от Китая страной. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, которые публикует South China Morning Post.

О принадлежности к единой нации заявили лишь 14 процентов участников исследования. В то же время 54 процента тайваньцев высказались за предоставление острову формальной независимости от КНР.

Опрос проводился социологами Ketagalan Foundation и Taiwan Brain Trust после того, как 12 июня Панама объявила о разрыве отношений с Тайванем и установлении официальных дипломатических отношений с КНР.

В МИД Тайваня раскритиковали так называемую дипломатию чековой книжки, к которой прибегает Пекин, стремясь переманить на свою сторону всех союзников Тайваня.

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«Шаги, предпринятые Пекином, не просто ошибочные, они негативно влияют на всю текущую ситуацию, превращая мирное развитие отношений между сторонами в конфронтацию», — заявил начальник национального совета безопасности Тайваня Джозеф Ву.

После решения Панамы в мире осталось 20 государств, которые имеют дипломатические отношения с Тайванем. Большинство из них находятся в Центральной и Южной Америке, а также в Океании. Признание суверенитета КНР над Тайванем является обязательным условием для поддержания дипотношений с Пекином.

Китайская Республика (Тайвань) была основана в 1912 году и до 1949-го управляла всем континентальным Китаем. После того как консервативная партия Гоминьдан потерпела поражение в гражданской войне и появилась Китайская народная республика (КНР), прежнее правительство отступило на Тайвань и другие соседние острова, фактически основав государство со столицей в городе Тайбэй. КНР и Тайвань не признают суверенитет друг друга.