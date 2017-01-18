Китай настоятельно попросил не пускать делегацию Тайваня на инаугурацию Трампа

Пекин обратился к Вашингтону с настоятельной просьбой не позволять делегации Тайваня присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

«Мы вновь призываем все ответственные органы в США не допускать отправки так называемой делегации Тайваня в США для участия в церемонии президентской инаугурации и избегать любых официальных контактов с Тайванем, — говорится в официальном заявлении китайского МИД, озвученном пресс-секретарем ведомства Хуа Чуньин. — Позиция Китая была в точности и без каких-либо искажений донесена до администрации США и команды Трампа».

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Недовольство КНР вызвало намерение Тайбэя направить собственную делегацию на церемонию вступления в должность нового президента. В нее, как объявили в тайваньском МИД, войдут бывший премьер-министр Ю Сикунь и ряд официальных лиц. Делегацию официально пригласил инаугурационный комитет, составленный из конгрессменов. Никаких встреч с официальными лицами США во время ее пребывания в Штатах не планируется.

Отношения Китая и США обострились после того, как Трамп поговорил по телефону с тайваньским лидером Цай Инвэнь, что вызвало негодование Пекина. 12 декабря республиканец заявил, что не Пекину решать, с кем ему общаться. Кроме того, 4 декабря Трамп в своем Twitter также подверг критике экономическую политику Китая и его военную активность в Южно-Китайском море.

Спустя месяц тайваньский лидер Цай Инвэнь встретилась с несколькими политиками-республиканцами в американском городе Хьюстон. Несмотря на предупреждающее письмо из китайского консульства, группа техасских чиновников во главе с сенатором Тедом Крузом провели с Цай переговоры. В ответ на возмущение китайских дипломатов Круз заявил: «КНР должна понять, что американцы сами решают, с кем встречаться. Китайцы не могут наложить вето на наши встречи, и мы будем продолжать переговоры с любыми партнерами, в том числе с тайваньцами, если нам это выгодно».