Власти Тайваня пообещали пересмотреть отношения с Пекином

МИД Тайваня в ответ на установление дипотношений между Китаем и Панамой пообещал пересмотреть отношения с Пекином. Об этом сообщает The South China Morning Post.

«Шаги, предпринятые Пекином, не просто ошибочные, они негативно влияют на всю текущую ситуацию, превращая мирное развитие отношений между сторонами в конфронтацию», — заявил начальник национального совета безопасности Тайваня Джозеф Ву.

В МИД Тайваня раскритиковали так называемую «дипломатию чековой книжки», к которой прибегает Пекин, стремясь переманить на свою сторону всех союзников Тайваня.

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Министр иностранных дел Тайваня Дэвид Ли заявил, что власти собираются прекратить дипломатические отношения с Панамой, закрыть посольство и перестать оказывать латиноамериканской стране финансовую и техническую помощь

Как отмечает издание, в настоящее время власти Тайваня поддерживают всего 20 стран.

12 июня президент Панамы Хуан Карлос Варела установил официальные дипломатические отношения с КНР. Он указал, что правительство разрывает все дипломатические связи с Тайванем и обязуется прекратить все отношения и официальные контакты с ним.

После решения Панамы в мире осталось 20 государств, которые имеют дипломатические отношения с Тайванем. Большинство из них находятся в Центральной и Южной Америке, а также в Океании. Признание суверенитета КНР над Тайванем является обязательным условием для поддержания дипотношений с Пекином.

Китайская Республика (Тайвань) была основана в 1912 году и до 1949-го управляла всем континентальным Китаем. После того как консервативная партия Гоминьдан потерпела поражение в Гражданской войне и появилась Китайская народная республика (КНР), прежнее правительство отступило на Тайвань и другие соседние острова, фактически основав государство со столицей в городе Тайбэй. КНР и Тайвань не признают суверенитет друг друга.