Панама и Китай установили дипломатические отношения

Панама в понедельник, 12 июня, установила официальные дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление президента центральноамериканского государства Хуана Карлоса Варелы.

В своем телеобращении Варела также указал, что Панама разрывает дипотношения с Тайванем. «Правительство Панамы разрывает все дипломатические связи с Тайванем и обязуется прекратить все отношения и официальные контакты с этой страной», — сообщил он.

Китайский государственный телеканал CGTN сообщил, что правительство КНР подобный шаг приветствует.

После решения Панамы в мире осталось 20 государств, которые имеют дипломатические отношения с Тайванем. Большинство из них находятся в Центральной и Южной Америке, а также в Океании. Признание суверенитета КНР над Тайванем является обязательным условием для поддержания дипотношений с Пекином.

Китайская Республика (Тайвань) была основана в 1912 году и до 1949-го управляла всем континентальным Китаем. После того как консервативная партия Гоминьдан потерпела поражение в Гражданской войне и появилась Китайская народная республика (КНР), прежнее правительство отступило на Тайвань и другие соседние острова, фактически основав государство со столицей в городе Тайбэй. КНР и Тайвань не признают суверенитет друг друга.