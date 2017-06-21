Сбербанк отказался выдавать карту клиенту со слишком длинной фамилией

Журналист Антон Коробков-Землянский не смог получить карту в Сбербанке. Ему отказали из-за слишком длинной фамилии. Об этом в среду, 21 июня, «Ленте.ру» рассказал сам клиент финансовой организации.

При этом он отметил, что проблемы с безналичным расчетом преследуют его уже очень давно. 10 лет назад ему удалось оформить банковскую карту, на которую нанесли сокращенную фамилию. На этот раз клиент захотел получить карту, на которую начисляются бонусные авиамили. По правилам на ней должна быть полная фамилия.

На текущий момент Антон везде расплачивается наличными, а при необходимости провести онлайн-операцию обращается к друзьям и близким. Менять фамилию он не намерен. «Глупо это делать из-за карточки», — прокомментировал Коробков-Землянский.

На момент публикации материала Сбербанк не ответил на запрос «Ленты.ру».

12 мая зампред правления Сбербанка Александр Торбахов сообщил, что кредитная организация решила проблему получения платежных карт без привязки к отделению. «У нас была проблема, что, если клиент имеет карту в одном территориальном банке, он не может ее перевыпустить в другом. Сегодня вы можете выпустить карту с доставкой в любое другое отделение», — заявил он.