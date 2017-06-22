Алена Ахмадуллина представила демократичную линию одежды

Российский дизайнер Алена Ахмадуллина представила демократичную вторую линию своего бренда: марку женской одежды и аксессуаров Akhmadullina Dreams, сообщил корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 22 июня.

«Основная идея Akhmadullina Dreams заложена в самом названии — это исполнение мечты о красивой одежде, которую может позволить себе любая женщина, — сказала Алена Ахмадуллина. — Для меня это не только большой вызов и большая ответственность как для дизайнера, но и совершенно новая интересная бизнес-возможность».

По словам представителя бренда, новая линия «адаптирует ключевые силуэты и приемы первой линии бренда, в том числе, сохраняя одну из самых узнаваемых частей ДНК — уникальные принты, которые для второй линии создаются по той же схеме: индивидуально для каждой коллекции, изначально вручную, а затем оцифровываются».

Фото: пресс-служба Alena Akhmadullina 1 /4

Ожидается, что в новой линии будет выпускаться четыре сезонные коллекции в год. Размерный ряд одежды — от 40 до 50 российского размера. Она будет продаваться в магазинах марки в крупных торговых центрах. Первый магазин Akhmadullina Dreams уже открыт в московском ТЦ «Охотный ряд», второй откроется 23 июня в ТЦ «Атриум», открытие третьего запланировано на август в ТЦ «Метрополис».

Алена Ахмадуллина — российский дизайнер. В 2001 году открыла собственный бренд Alena Akhmadullina. Основной мотив коллекций — сюжеты народных и литературных сказок. Вещи дизайнера носят Ева Грин, Патрисия Каас, Наоми Кэмпбелл, Ксения Собчак, Земфира, Равшана Куркова и другие знаменитости. Сотрудничала с Cirque du Soleil. В марте 2017 года Ахмадуллина провела показ своей коллекции сезона осень-зима 2017-2018, навеянной сказками о Жар-Птице и Сером Волке.