Алена Ахмадуллина выпустила на подиум «Серого Волка»

13 марта российский дизайнер Алена Ахмадуллина провела показ своей коллекции сезона осень-зима 2017-2018 в доме Пашкова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Темой коллекции, уже не впервые у Ахмадуллиной, стали русские сказки. На сей раз центральными персонажами стали Жар-Птица и Серый Волк: их стилизованные изображения в различных техниках (кружево, вышивка, принт, аппликация, меховая интарсия) украшали платья, джемперы и пальто из стриженой норки и свакары с отделкой из соболя. Одно из таких пальто было скроено таким образом, что напоминало банный халат нежно-голубого цвета с поясом. Дизайнер также предложила стеганые вещи с ярким принтом на сказочную тему.

Фото: Виктор Бойко / пресс-служба Alena Akhmadullina 1 /9

Алена Ахмадуллина — российский дизайнер. В 2001 году открыла собственный бренд Alena Akhmadullina. Основной мотив коллекций — сюжеты народных и литературных сказок. Вещи дизайнера носят Ева Грин, Патрисия Каас, Наоми Кэмпбелл, Ксения Собчак, Земфира, Равшана Куркова и другие знаменитости. Сотрудничала с Cirque du Soleil. Осенью 2016 года Ахмадуллина представила совместную коллекцию с онлайн-бутиком DressOne.