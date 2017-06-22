Солист Bad Boys Blue на костылях поблагодарил лечивших его томских врачей

Видео: Телекомпания ТВ2 / YouTube

Лидер группы Bad Boys Blue Джон Макинерни записал видеообращение, в котором поблагодарил лечивших его томских медиков. Ролик опубликован на YouTube-канале «Телекомпания ТВ2».

«Как вы можете видеть, я постепенно выздоравливаю, мне становится лучше. Надеюсь, что через пару месяцев я смогу ходить без костылей. Хотел поблагодарить всех сотрудников больницы Томска — докторов, медсестер — всех, кто участвовал в моем лечении. Хорошей вам работы», — отметил Макинерни.

Видео, записанное в Варшаве, музыкант прислал в департамент здравоохранения Томской области, сообщается на сайте администрации региона в четверг, 22 июня.

Макинерни был госпитализирован в томскую больницу с переломом ноги после того, как музыканты Bad Boys Blue попали в аварию между Новосибирском и Томском 4 марта. Машина, на которой перемещалась группа, столкнулась с автомобилем Volvo.

Группа Bad Boys Blue была создана в 1984 году в Кельне. В дискографии коллектива 21 альбом.