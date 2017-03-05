Солист Bad Boys Blue пострадал в ДТП между Новосибирском и Омском

Музыканты английской группы Bad Boys Blue попали в ДТП между Новосибирском и Омском, солист коллектива Джон Макинерни получил перелом, ему понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Авария произошла днем 4 марта, участники группы ехали после концерта в Новосибирске на выступление в Омск.

«Водитель автомобиля Lexus двигался по трассе Р-255 со стороны Новосибирска и на 129-м километре совершил столкновение с попутно двигавшимся и остановившимся автомобилем Volvo с полуприцепом. В ДТП пострадал пассажир Lexus 1957 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь и отпустили», — рассказали ТАСС в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Какие именно травмы получил 59-летний Макинерни, не уточняется.

Группа Bad Boys Blue была создана в 1984 году в Кельне, с тех пор музыканты выпустили 21 альбом и большое количество синглов.