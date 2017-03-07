Врачи оставили солиста Bad Boys Blue в сибирской больнице

Лидер группы Bad Boys Blue Джон Макинерни, получивший под Томском травму ноги в ДТП 4 марта, останется в больнице до субботы. Об этом сообщил менеджер музыканта Тарас Волковинский, передает «Интерфакс-Сибирь» во вторник, 7 марта.

«По результатам обследования врачи рекомендовали Джону остаться в больнице еще на пять дней, включая сегодняшний, чтобы избежать осложнений при транспортировке», — заявил Волковинский.

Менеджер отметил, что из-за перелома бедра Макиненрни отменил гастроли по Вьетнаму. «Тур должен был начаться сегодня и пройти до конца недели. Джон, конечно, расстроен из-за отмены концертов», — добавил Волковинский.

Авария с участием музыкантов Bad Boys Blue произошла днем 4 марта между Новосибирском и Томском. Машина с группой столкнулась с с попутно двигавшимся и остановившимся автомобилем Volvo с полуприцепом. По предварительным данным, причиной ДТП стала скользкая дорога и плохая видимость, сообщал портал dni.ru.

Группа Bad Boys Blue была создана в 1984 году в Кельне, с тех пор музыканты выпустили 21 альбом и большое количество синглов.