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Москвичам за час соберут вещи в круиз

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В Москве запустили сервис Style Concierge. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 июня.

Профессиональные стилисты помогут собрать образ для разных случаев, сформируют список покупок и выберут необходимую одежду и аксессуары в магазинах и дизайнерских шоурумах Москвы. В круизный гардероб входят от 15 до 35 вещей. Стандартный набор включает одежду для пляжа, комплекты для отдыха в круизном городе и вечерние варианты для торжественных случаев или ужина. С помощью стилистов Style Concierge собраться в отпуск можно всего за 60 минут.

«Помогая нашим клиентам создать универсальный гардероб для летнего путешествия, мы хотим сделать их отдых качественнее, — сказала создатель и руководитель проекта Style Concierge Ирина Папоркова. — Невозможно насладиться отдыхом, если сомневаешься, хорошо ли ты выглядишь, а муж настроен во время всего путешествия обойтись одними шортами и парой футболок. Работа со стилистом позволяет решить эти проблемы».

Во время высокого сезона на услугу «Круизный гардероб за 60 минут» действует специальное предложение: до конца августа стоимость подбора одного гардероба составит 15 000 рублей, стоимость подбора двух гардеробов 20 000 рублей.

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