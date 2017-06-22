Камерун и Австралия сыграли вничью в Кубке конфедераций

Сборные Камеруна и Австралии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 22 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. Африканцы вышли вперед на последней минуте первого тайма после точного удара Андре-Франка Ангисса. Австралия отыгралась на 60-й минуте: Марк Миллигэн реализовал пенальти.

Камерун и Австралия набрали по одному очку после двух матчей. Позже в четверг сыграют лидеры группы В — сборные Германии и Чили. Игра пройдет в Казани, начало — в 21:00 по московскому времени.

Накануне сборная России проиграла Португалии со счетом 0:1, единственный мяч на 8-й минуте забил Криштиану Роналду.