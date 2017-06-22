В сеть утекли секретные документы ФБР о толстых и опасных фанатах настольных игр

В сети оказались документы ФБР, посвященные расследованию дела 1993 года, в которых упоминаются фанаты настольной игры «Подземелья и драконы» (Dungeons and Dragons). Об этом пишет издание Motherboard.

Согласно документам, в офисе бюро в Сан-Франциско составляли целые протоколы, в которых геймеры указывались как «опасные и вооруженные» личности. В отчете также содержался краткий рассказ о создании игры.

Любителей «Подземелий и драконов» агенты описали как «исключительно умных людей», которые часто страдают «избыточным весом» и неаккуратно выглядят.

Документ прерывается на месте, где предлагается список самых известных игроков в настольную игру.

ФБР, вероятно, через несколько источников полагали, что один из фанатов может быть связан с расследованием о рассылке самодельных бомб.

С 1978 по 1995 год математик Теодор Качинский, получивший от прессы прозвище Унабомбер, отправил по почте 16 бомб, целями были университеты и авиалинии. В результате взрывов посылок погибло 3 человека, еще 23 пострадали. Он утверждал, что решился на столь радикальные меры из-за строительства дороги рядом с его домом. Информацию о связи Качинского со взрывами в ФБР передал его брат. В 1996 году математик был приговорен к восьми пожизненным тюремным срокам.