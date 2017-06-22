Россияне сочли излишней помощь союзников для победы над фашистской Германией

Две трети россиян (63 процента) уверены в том, что войска Советского Союза смогли бы победить в войне против фашистской Германии без помощи союзников. Такие результаты опроса представил «Левада-Центр», сообщает «Интерфакс».

Менее трети респондентов (28 процентов) уверены в обратном результате. 9 процентов затруднились с ответом.

При этом, 36 процентов граждан России считают, что многомиллионные потери со стороны СССР в Великой Отечественной войне связаны с внезапностью нападения Германии. Еще 24 процента говорят о ее военном и техническом превосходстве.

Материалы по теме Кистью и краской Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши

12 процентов уверены, что это связано с действиями тогдашнего советского руководства, которое «не считалось с жертвами», а каждый десятый респондент считает, что жертв было бы меньше, если бы не слабость и неумелость советского командования. Столько же россиян винят в этих потерях жестокость немецких солдат. Затруднились с ответом 8 процентов опрошенных.

Опрос «Левада-Центра» был проведен 19-22 мая среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в России отмечается День памяти и скорби. Совокупные потери Советского Союза в борьбе с фашистами составили 27 миллионов человек.

Союзники СССР в войне против фашизма — США и Великобритания — открыли второй фронт в Европе 6 июня 1944 года: в этот день началась высадка англо-американских войск в Нормандии (Франция).