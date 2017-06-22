Силовые структуры
 

Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела

Перейти в «Мою Ленту»
Архивное фото
Архивное фото

Военнослужащий элитного подразделения канадского спецназа убил в Ираке боевика «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) с расстояния 3540 метров, сообщает The Globe and Mail.

Имя снайпера, установившего новый рекорд по меткости в боевых условиях, не разглашается командованием в целях безопасности. Известно только, что выстрел был произведен из винтовки McMillan TAC-50. При этом военнослужащему потребовалось не более 10 секунд, чтобы прицелиться и нажать на спуск.

Как пишет The Globe and Mail, точность выстрела и расстояние при стрельбе были проверены при помощи видеокамер и других средств.

Долгое время мировой рекорд по подтвержденному смертельному выстрелу принадлежал британскому снайперу Крейгу Харрису. В 2009 году он поразил двух боевиков запрещенной в России организации «Талибан» с расстояния 2475 метров.

В 2002 году во время операции «Анаконда» в Афганистане канадский капрал Роб Фурлонг застрелил боевика с дистанции 2430 метров. За неделю до этого, в ходе той же операции, другой канадский снайпер Аррон Перри смертельно ранил противника с расстояния 2310 метров.

Несмотря на довольно небольшую численность вооруженных сил по сравнению с США и Великобританией, Канада славится своими снайперами среди армий стран Запада.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Canadian sniper breaks world record for longest confirmed kill shot in history
В Армении разработали лазер для обнаружения и подавления оптических приборов
Снайпер ДНР ликвидировал «одного из лучших» штурмовиков «Правого сектора»
Последние новости
В Турции заявили о возможной отправке российских военных в Идлиб
В Европе арестовали украинский залог за успешное «Евровидение»
Камерун и Австралия сыграли вничью в Кубке конфедераций
Тиллерсон позвонил Лаврову
При выбросе метана в Москве погибли граждане Украины и Киргизии  
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
Мужчина зарезал отказавшуюся выйти за него замуж официантку столичного кафе
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:05Сегодня

«В крови ребенка действительно был алкоголь»

Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
01:12Сегодня

Генпрокуратура направила в Мосгорсуд дело лидера группировки «Шалтай-Болтай»

18:01Сегодня

В Госдуме заявили о возможной отправке в Сирию войск из Казахстана и Киргизии

19:3921 июня

Генпрокуратура заявила о связи с наркотиками каждого 11-го преступления в России

Силовые структуры00:24Сегодня
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.

Сколько их было

Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
16:30Сегодня

Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова перенесли

15:0121 июня

В аэропорту на Ямале у пассажира изъяли фаршированное марихуаной сало

18:26Сегодня

Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи

Силовые структуры00:0822 мая

Приняли на дорожку

За что арестовали ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу
15:45Сегодня

В Ставрополе конвоиры ранили двух несовершеннолетних во время погони за беглецом

17:35Сегодня

Прокурор запросил для генерала 12 лет по делу о выплате премий на 19 миллионов

13:44Сегодня

Завод-изготовитель ЗРК «Тор» поставил исторический рекорд производства

Россия
Участники акции «Бессмертный полк» в Берлине«Нацисты тоже творили мифы из прошлого»
Что мешает России и Германии примириться со своей исторической памятью
Владимир ПутинПровели внеклассную работу
Как прошла первая встреча Путина с наставниками выпускников
Акционистку в очках виртуальной реальности задержали в центре Москвы
Официантку зарезали в московском кафе из-за отказа выйти замуж
Травматичный вид спирта
Что известно об отравлениях метанолом в Подмосковье и Астраханской области
Мэрия Москвы запретила гей-парад в поддержку решения ЕСПЧ
Слуцкий пристыдил польский Сейм за русофобию в День памяти и скорби
Все материалы
Мир
Старикам здесь не место
В Швейцарии хотят разрешить эвтаназию пожилым людям
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Тиллерсон позвонил Лаврову
Бывший американский министр рассказал о возможности импичмента Трампа
Богемская рапсодия
Жертвоприношения, ритуалы и пьянство в самом закрытом мужском клубе США
Назван возможный состав международных сил в Сирии
Венесуэльские оппозиционеры сорвали заседание международной организации
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и Дональд ТрампВ гостях у сказки
Почему Петра Порошенко принимали в Овальном кабинете лишь пять минут
Жители Риги пожаловались на нашествие лосей
Нила Ушакова в третий раз избрали мэром Риги
Савченко показала коллеге по Раде средний палец
Жители Донбасса рассказали о грабивших их бойцах батальона «Айдар»
«Агентов Путина» заподозрили в превращении Львова в мусорную столицу Украины
Появилось видео массового побоища ультрас в Киеве на глазах Авакова
Все материалы
Финансы
Благословенные санкции
Как «русофобия» США и ЕС влияет на рубль и российскую экономику
Пенсионные ассоциации обеспокоились переводами накоплений без ведома граждан
В Госдуме назвали пропагандой оптимистичные данные Минэкономразвития о росте ВВП
Сильный рубль сочли тормозом российской экономики
Минфин раскритиковал идею отзыва лицензий за фальшивки в банкоматах
Всемирный банк похвалил Россию за открытость бюджета
Рубль признали самой быстро дешевеющей валютой развивающихся стран
Все материалы
Бизнес
Сергей КурченкоОтнять и поделить
Какую собственность на Украине все еще может потерять Россия
Вода камень точит
Инвестиционная привлекательность столицы может вырасти на 10 процентов
Нулевой вариант
Россияне неожиданно полюбили безалкогольное пиво
Состоялась награждение премией «Права потребителей и качество обслуживания»
Глава «Роснефти» назвал возможную среднюю цену на нефть в 2017-2018 годах
«Газпром» оценил инвестиции в «Турецкий поток» в 6 миллиардов долларов
Forbes назвал госслужащих с доходами более одного миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
«В крови ребенка действительно был алкоголь»
Монолог судмедэксперта о подмене анализов погибшего мальчика из Балашихи
Советский боец под Сталинградом, осень 1942 года.Сколько их было
Когда поставят точку в подсчете потерь Красной армии в войне
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
В Госдуме заявили о возможной отправке в Сирию войск из Казахстана и Киргизии
Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела
Вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве Немцова перенесли
Специалист назвал нонсенсом 2,7 промилле алкоголя в крови ребенка из Балашихи
Все материалы
Наука и техника
Кистью и краской
Неизвестные кадры Великой Отечественной через призму советской ретуши
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Ждите гостей
Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути
Найдена опасность обеззараживания воды серебром
Зараженных суперинфекциями людей вылечат вирусами
Феномену белых ночей нашли объяснение
Названо главное отличие человека от животных
Все материалы
Спорт
Попробуй повтори!
Как видеоповторы могли бы изменить историю мирового футбола
От Криштиану до Роналду
Самые яркие моменты встреч между сборными России и Португалии
Не стыдно и обидно
Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций
Роналду отказался выплачивать испанским налоговым органам 14,7 миллиона евро
Камерун и Австралия сыграли вничью в Кубке конфедераций
Попавшего в реанимацию в день боя россиянина выписали из больницы
Липницкая ответила критиковавшим ее вес пользователям сети
Все материалы
Культура
В Москву, в Москву!
Коппола, Дюмон, Каурисмяки: чьи фильмы привезли на ММКФ-2017
Трэшкультура
Можно ли считать мусор искусством
Горит Восток зарею новой
Почему в России исчезли звезды балета мирового уровня
Михалков рассказал о нанесенном санкциями уроне Московскому кинофестивалю
В Европе арестовали украинский залог за успешное «Евровидение»
В Москве выступит певица из «Настоящего детектива»
Песни Захаровой из МИД прозвучат на открытии и закрытии ММКФ
Все материалы
Интернет и СМИ
Алексей НавальныйСтримы, злоба, Telegram
Как сторонники Навального блокируют интернет и транслируют протесты оппозиции
Эксперт раскрыл секреты общения террористов «Исламского государства»
«Яндекс» обошел блокировку на Украине
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Не подарили, а намайнил
Россияне проспали очередную возможность заработать миллионы
Роскомнадзор назвал причину блокировки Google
Соцсети покорила флейта из морковки
Все материалы
Ценности
«Отсутствие денег заставляет заниматься незаконными вещами»
Рэпер L'One: как у грузина из Якутии сбылась русская мечта
Самый борзый автобот
Практический опыт приручения трансформера Бамблби
Израильтяне показали в Ле-Бурже электрический самолет
Стали известны подробности о второй полностью электрической модели Audi
Seiko украсила часы звездами из драгоценных камней
Balenciaga сделал сумку для шопинга за тысячу долларов
Dyson заключил суперфен для волос в кожаный кейс
Все материалы
Путешествия
Эко невидаль
Лучшие курорты мира для тех, кто заботится о природе
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Эксперты оценили число пострадавших из-за «Вим-Авиа» в 30 тысяч человек
Лондонцев возмутили селфи туристов на фоне сгоревшего небоскреба
Суд в Израиле запретил пересаживать женщин в самолетах из-за иудеев-ортодоксов
«Отравившиеся» британцы стоили кипрским отелям 5 миллионов евро
Постояльцам отеля в Италии предложили золотое постельное белье
Все материалы
Из жизни
Миллениалы в бегах
Куда иммигрировать молодому россиянину, мечтающему жить за границей
reaches up to the sky during the summer solstice at Stonehenge, near Salisbury in England, Tuesday, June 21, 2011. The ancient stone circle of Stonehenge is a World Heritage Site erected between approximately 3000BC and 1600BC and despite years of research the reason behind its construction remains a mystery. The summer solstice in the northern hemisphere occurs annually on June 21 and is the time at which the sun is at its northernmost point in the sky.Меч и мотоцикл
Зачем тысячи ведьм и друидов собрались возле Стоунхенджа
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Водители автобусов в Нанте нарядились в юбки из-за запрета на шорты
Купальники с улыбающимся Путиным и шокированным Трампом начали продавать в сети
41-летняя дизайнер из Тайваня удивила интернет внешностью 20-летней
Принц Гарри признался в нежелании всей родни наследовать престол
Все материалы
Кроссоверы, которые пора привезти в Россию
Любите кроссоверы? Вот еще несколько крутых моделей, которые не продаются у нас
Как в кино
Мы съездили в гости к Aston Martin, чтобы полетать на DB11. Да, именно полетать
Хвост виляет собакой
Наконец-то включаем дрифт-режим в новом Mercedes-AMG E63 S
Это лучшие двигатели в мире
Победители конкурса «Международный двигатель года-2017»
Audi A8 будет приподнимать кузов перед ДТП и колеса перед кочками
Новая Toyota Camry стала 300-сильной
Для шейха сделали гигантский Ford Mustang на базе пикапа Ram
Все материалы
Вите надо выйти
Соседи несколько лет травят москвича, который отказывается переселяться
Без свидетелей
Дома для тех, кто ненавидит соседей
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Да катитесь вы
Семейная пара отказалась от квартиры и поселилась в автобусе
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы