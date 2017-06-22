Снайпер из Канады установил новый рекорд по дальности смертельного выстрела

Военнослужащий элитного подразделения канадского спецназа убил в Ираке боевика «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) с расстояния 3540 метров, сообщает The Globe and Mail.

Имя снайпера, установившего новый рекорд по меткости в боевых условиях, не разглашается командованием в целях безопасности. Известно только, что выстрел был произведен из винтовки McMillan TAC-50. При этом военнослужащему потребовалось не более 10 секунд, чтобы прицелиться и нажать на спуск.

Как пишет The Globe and Mail, точность выстрела и расстояние при стрельбе были проверены при помощи видеокамер и других средств.

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Долгое время мировой рекорд по подтвержденному смертельному выстрелу принадлежал британскому снайперу Крейгу Харрису. В 2009 году он поразил двух боевиков запрещенной в России организации «Талибан» с расстояния 2475 метров.

В 2002 году во время операции «Анаконда» в Афганистане канадский капрал Роб Фурлонг застрелил боевика с дистанции 2430 метров. За неделю до этого, в ходе той же операции, другой канадский снайпер Аррон Перри смертельно ранил противника с расстояния 2310 метров.

Несмотря на довольно небольшую численность вооруженных сил по сравнению с США и Великобританией, Канада славится своими снайперами среди армий стран Запада.