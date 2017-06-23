Spiegel узнал о слежке БНД за американскими организациями

Немецкая разведывательная служба БНД на протяжении восьми лет шпионила за американскими учреждениями, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

По данным издания, за период с 1998 по 2006 год было сформулировано порядка 4 тысяч разведывательных задач в отношении целей в США.

В частности, осуществлялось отслеживание телефонов и факсов, а также аккаунтов электронной почты, принадлежащих американским компаниям, таким, как Lockheed Martin, агентство НАСА, правозащитная организация Human Rights Watch, университеты в нескольких штатах США и военные объекты, такие как ВВС США, Корпус морской пехоты и Разведывательное управление Минобороны США.

Кроме того, агенты БНД получили доступ к данным более чем 100 посольств иностранных государств в Вашингтоне, а также таких организаций, как Международный валютный фонд и вашингтонский офис Лиги арабских государств.

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Остается неясным, насколько обширными были полученные немцами данные, равно как и то, что в них содержалось. Но это, как отмечает журнал, помогает объяснить, почему немецкое правительство сохраняло сдержанность, когда впервые появились откровения о шпионаже американского АНБ в отношении Германии. «Люди либо знали, либо, вероятно, подозревали, что их собственная служба была столь же беспринципной в слежке за ее ближайшими партнерами», — говорится в публикации.

В октябре 2013 года в результате разоблачений бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена стало известно, что АНБ и ЦРУ работали на территории Германии и, в частности, прослушивали телефон канцлера Ангелы Меркель.

Летом 2014 года в ФРГ были раскрыты два американских шпиона, один из которых служил в БНД, а второй — в министерстве обороны. На фоне этого Меркель заявила, что США вряд ли когда-нибудь смогут отказаться от слежки за Германией. Также она поставила под сомнение перспективы партнерского сотрудничества между Берлином и Вашингтоном.

В апреле 2015 года сообщалось, что до 2013 года БНД без ведома канцлера предоставляла АНБ секретную информацию о деятельности дипмиссий европейских государств. По данным Der Spiegel, БНД удовлетворила 40 тысяч запросов АНБ, противоречащих национальным интересам Германии и Евросоюза.