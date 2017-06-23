Петербургское метро подало в суд из-за претензий Ространснадзора после теракта

Предприятие «Петербургский метрополитен» подало в суд из-за итогов проверки Ространснадзора, проведенной после теракта в апреле. Об этом РИА Новости сообщила представитель транспортной организации.

«Мы не согласны с теми претензиями, которые нам предъявили (...). Так как предъявление было не только юридическому лицу, но и физическим [лицам], соответственно, будет несколько рассмотрений», — пояснила собеседница агентства. По ее словам, одно из них пройдет в конце июня или начале июля.

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В конце мая СМИ сообщали, что Ространснадзор выявил 18 серьезных нарушений правил безопасности в петербургском метро, из-за которых теракт стал возможен. По данным надзорного органа, вина частично лежит на заместителе начальника транспортной организации Николае Чудинове — он якобы не проверил наличие видеокамер в пунктах досмотра и служебных помещениях.

Ранее в том же месяце замглавы Ространснадзора Владимир Черток заявлял, что причиной теракта можно назвать недобросовестную работу сотрудников службы безопасности. По его словам, «Петербургский метрополитен» займется устранением нарушений.

3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В результате погибли 15 человек, а также террорист-смертник Акбаржон Джалилов.