Дом Наркомфина начнут восстанавливать в этом году

Работы по реставрации памятника конструктивизма Дома Наркомфина начнутся в 2017 году. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Перед нами стоит задача провести полноценную реставрацию — воссоздать настоящий памятник архитектуры, бережно относясь к историческому наследию», — сказал заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян.

По его словам, в ближайшее время начнется реставрация бытового корпуса. Там восстановят большой витраж и демонтируют надстройку пятого этажа.

«По основному зданию работы начнутся в этом году только в случае, если успеют к ним приступить при благоприятной температуре. Если погода будет неблагоприятная, то главное здание будут реставрировать уже в следующем году», — добавил Мирзоян.

Дом, расположенный в Москве по адресу Новинский бульвар, 25, корпус 1, был построен в 1930 году для работников Народного комиссариата финансов СССР и является памятником архитектуры конструктивизма. Он относится к жилым домам переходного типа благодаря элементам дома-коммуны. Объект три раза попадал в список «100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение».